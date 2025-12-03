Türkiye dün bir okulda yaşanan zorbalık olayına şahit oldu. Ankara'da bir lisede, öğrencilerin öğretmenlerine zorbalık yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Olaya geniş çaplı tepkiler gelirken, MEB’in ise soruşturma başlatmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

ÖĞRENCİ ÖĞRETMENİNİ AŞAĞILADI

Olay Ankara’da bir lisede gerçekleşti. Görüntülerde öğrencilerin öğretmenlerini aşağılayarak dalga geçtiği görüldü. O anlarda öğretmenin ise öğrencisine yerine geçmesini isterken ileriye giden öğrencinin öğretmenine fiziki temasta bulunduğu kaydedildi. Öğretmen ise son olarak öğrencisine ‘disipline veririm’ diyerek çıkıştığı kameraya yansıdı.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili olarak okul yönetiminin soruşturma başlattığı iddia edilirken, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuya ilişkin inceleme başlatmasının gündemde olduğu aktarıldı. Fakat henüz resmi bir açıklama yetkililerden gelmedi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada yayılan görüntüler, öğretmenlere yönelik saygısız davranışların kınanması ve olayın tüm yönleriyle araştırılarak gerekli idari işlemlerin yapılması yönünde çağrılara neden oldu.