Böylesi görülmedi! Kayserispor'un tüm maçları aynı skorlarla bitti

Kayserispor’un Süper Lig’deki sıra dışı serisi dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan haftalarda çıktığı bütün karşılaşmaları sadece 1-1 ve 4-0'lık skorlarla tamamladı.

1-1'LİK BERABERLİKLER

Kayserispor, ligde şu ana kadar oynadığı Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının tamamından 1-1’lik skorla ayrıldı.

DEVLER KARŞISINDA AĞIR YENİLGİLER

Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında ise 4-0’lık mağlubiyetler yaşadı. Bu üç maçta kalesinde toplam 12 gol gören Kayserispor, hiçbir karşılaşmada farklı bir skor elde edemedi.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TABLO

Süper Lig’de bugüne kadar ender görülen bu tablo, Kayserispor’un tüm maçlarını sadece iki skor aralığında tamamlamasıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar sonraki haftalarda bu seriyi bozmayı hedefliyor.