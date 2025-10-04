Böylesi görülmedi! Kayserispor'un tüm maçları aynı skorlarla bitti

Kaynak: Haber Merkezi
Böylesi görülmedi! Kayserispor'un tüm maçları aynı skorlarla bitti

Süper Lig ekibi Kayserispor, bu sezon oynadığı tüm maçlarda yalnızca 1-1 beraberlik veya 4-0’lık yenilgiler aldı.

Kayserispor’un Süper Lig’deki sıra dışı serisi dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan haftalarda çıktığı bütün karşılaşmaları sadece 1-1 ve 4-0'lık skorlarla tamamladı.

1-1'LİK BERABERLİKLER

Kayserispor, ligde şu ana kadar oynadığı Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının tamamından 1-1’lik skorla ayrıldı.

DEVLER KARŞISINDA AĞIR YENİLGİLER

Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında ise 4-0’lık mağlubiyetler yaşadı. Bu üç maçta kalesinde toplam 12 gol gören Kayserispor, hiçbir karşılaşmada farklı bir skor elde edemedi.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TABLO

Süper Lig’de bugüne kadar ender görülen bu tablo, Kayserispor’un tüm maçlarını sadece iki skor aralığında tamamlamasıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar sonraki haftalarda bu seriyi bozmayı hedefliyor.

Son Haberler
Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı
Sarıyer’de denetimde şok! Fotoğraf tutmadı
Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı
Cezaevleri tıka basa doldu. 2 mapushane rekor kırdı
Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı
Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den iyi başlangıç
Uçakta kedi krizi! Türk diplomat ve eşi şikâyetçi oldu
Uçakta kedi krizi! Türk diplomat ve eşi şikâyetçi oldu