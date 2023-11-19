Böylesi ilk kez görüntülendi. Denizin dibine daldığında gördü

Antalya’nın Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde bir dalgıç tarafından kaydedilen görüntüler, “yazıklar olsun” dedirtti.

KAYNAK: İHA
Böylesi ilk kez görüntülendi. Denizin dibine daldığında gördü

Antalya Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi Yusuf Şamil Arslan, her yıl binlerce turistin uğrak durağı olan Konyaaltı Sahilinde gerçekleştirdiği dalışta, denizin dibinin çekirdek kabuğu tarlasına döndüğünü gördü. Olayı su altı kamerasıyla kaydeden Arslan, "Bugün gördüğümüz görüntülere ilk defa rastladık. Toplayabileceğimiz bir şey değil, görüntü bizi korkuttu” dedi.

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Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öncülüğünde Konyaaltı Sahili’ne bir eğitim dalışı gerçekleştirdi. Su altı canlılarını incelemek için görüntü alan grubun kamerasına ilginç bir kirlilik tabakası takıldı. Deniz tabanını bir tarla gibi kaplayan kirliliğin ilk önce ağaç yaprağı zanneden grup üyeleri, dalgayla hareket eden çöplerin çekirdek kabuğu olduğunu belirledi. Karada tüketilen çekirdeğin, tüm kabuklarının rüzgar ve dalgayla denizin dibinde bir tabaka oluşturduğu görüldü.

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"TOPLAYABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİL, BİZİ GÖRÜNTÜ KORKUTTU"

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi Yusuf Şamil Arslan, deniz altında gördükleri görüntünün kendilerini çok üzdüğünü belirtirken, “Yaz boyunca düzenli bir şekilde dalış yaptık, bugün gördüğümüz görüntülere ilk defa rastladık. Ciddi derecede çekirdek kabuğu vardı. Toplayabileceğimiz bir şey değil, bizi görüntü korkuttu. Karadaki tüm çekirdek kabukları içeriye çekilmiş ve kümelenmiş bir şekilde duruyordu. Genelde plastik şişeler görüyorduk. Vatandaşlarımız çekirdek kabukları ufak olduğu için dikkate almıyor, ama her insan bir avuç çekirdek tüketse büyük bir kirlilik oluşur. Duyarlı olalım. Deniz canlılarını da kötü etkiliyor” ifadelerini kullandı.

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