Böylesi korku filminde bile görülmedi! Başından vurup aracıyla uçurma attılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Böylesi korku filminde bile görülmedi! Başından vurup aracıyla uçurma attılar

Bursa'da tartıştığı kişi tarafından başından vurulan 22 yaşındaki Mehmet Ayaz aracıyla birlikte uçuruma atıldı.

Bursa'da tartıştığı kişi tarafından başından vurulan genç aracıyla birlikte uçuruma atıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

.jpgBursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Mahallesine giden 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, karşılaştığı Derviş A. (33) ile alacak-verecek meselesiyle tartışmaya başladı. İki arasında başlayan tartışmada tansiyon artınca, Derviş A., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz'a ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz'ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

d.jpg2 SAATTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Şüphelinin kimliği tespit eden ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Derviş A.'nın işlemleri devam ediyor.

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