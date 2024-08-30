Boyun fıtığı canından ediyordu

Yaklaşık 4 yıl önce boyun fıtığı teşhisi konulan Karaca, çeşitli tedaviler görmesine rağmen iyileşemedi ve son dönemlerde yürüme yetisini kaybetmeye başladı.

Ailesi, bu durum üzerine Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, Prof. Dr. Şen, Karaca'ya 'boyunda fıtık ve dar kanal' ameliyatı gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından geçen 2 aylık süreçte Karaca, yeniden sağlığına kavuştu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mustafa Karaca, "Doktorlara ilk başvurduğumda ameliyatın ağır geçeceğini ve felç kalabileceğimi söylediler. Daha sonra Orhan hocaya başvurduk ve ameliyatımı olduk. Şu anda iyiyim, rahatladım" dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasının ilk geldiğinde yürümekte çok zorlandığını belirterek, "Hastamız bana geldiğinde yürüyemiyordu ve elleriyle kaşık dahi tutamıyordu. Bu nedenle Osmaniye ve Adana'da farklı hastane ve doktorlara başvurmuşlar. Her ameliyatın riskleri vardır, ancak önemli olan bu risklerin oranlarıdır. Ben de hastaya ölüm ve sakat kalma risklerini anlattım ve oranlarını verdim. Bu hasta için ölüm riski yüzde 10-20'ydi. Ameliyatı gerçekleştirdim ve şu anda hastamız 2 ayın sonunda sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.