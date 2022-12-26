Bu yiyecekler boyun kısa olmasına neden oluyor

Boyun kısa kalmasına neden olan ve yaygın olarak tüketilen gıdalar bulunuyor. Araştırmacılar belirli yiyecekleri çok miktarda yemenin büyüme geriliği ile ilişkili olabileceğini öne sürdü.

Mynet’te yer alan bilgilere göre, bazı çocukluktan itibaren tüketilen bazı yiyecekler boyun kısa kalmasına neden oluyor.

SOYA

Araştırmalar soya sütü ve diğer bitkisel sütleri tüketen çocukların boy boylarının inek sütü tüketenlere göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, soyanın vücudun kalsiyumu işlemesini önlemesidir: büyümeyi engelleyen etki, tofu, yoğurt ve soya sütünde de bulunan fitik asitten kaynaklanır. Ve sağlıklı kemik büyümesi için kalsiyum gereklidir, bu nedenle soyada aşırıya kaçmayın ve çocuğunuza da çok fazla vermeyin.

PİRİNÇ

Gelişmekte olan vücut çok fazla pirinç alırsa, ona karbonhidrat sağlar, ancak yeterli miktarda protein ve vitamin alamaz.

FAST FOOD

Sürekli olarak patates kızartması yiyen bir çocuk potansiyel boyuna ulaşamayacağı iddia edildi.

ASİTLİ İÇECEKLER

Yüksek fosfor içeriği bu içecekleri gerçekten tehlikeli hale getirir. Fosforun kemik yoğunluğu üzerinde zararlı bir etkisi vardır.

MISIR

Mısır kendi başına büyümeyi engellemez, ancak en küçük çocuklarda büyümeyi engelleyen aflatoksinlerle kirlenmiş olabilir.

DONDURMA VE EŞEKERLİ TATLILAR

Çok şeker tüketen çocukların boyları az tüketenlere göre daha kısadır çünkü şeker kemik oluşumunu da etkiler.



