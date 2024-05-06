Boyunda görülen kitlelerle ilgili kritik kanser uyarısı. Uzmanlar açıkladı

Boyun bölgesindeki kitleler çoğunlukla zararsız olmakla birlikte, zaman zaman ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilirler.

Kulak, Burun Boğaz ve Baş, Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Nihal Seden Boyoğlu, boyun bölgesindeki kitlelerin enfeksiyon, tiroid nodülleri, lenf bezi şişlikleri ve kanser gibi çeşitli sebeplerle oluşabileceğini belirtmiş ve her türlü boyun kitlesinin, aciliyetle bir doktora danışılması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Boyoğlu, boyun bölgesinde beklenmeyen herhangi bir şişliğin boyun kitlesi olarak tanımlanabileceğini ve erken teşhisin, uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde ve olası komplikasyonların önlenmesinde kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Osman Gereklioğlu ise baş ve boyun bölgesindeki kitlelerin iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki ana kategoriye ayrıldığını, çocuklarda görülen kitlelerin genellikle iyi huylu olduğunu, enfeksiyonlar, ödem, lenf bezi büyümeleri, doğumsal doku kalıntıları veya kistler şeklinde ortaya çıktığını söyledi.

Gereklioğlu; Kötü huylu tümörlerin ise yayılma göstererek hayati organları etkileyebileceğini, çocuklarda en sık rastlanan iyi huylu kitlelerin geniz eti ve büyük bademcikler olduğunu, bu bölgelerde kötü huylu tümör riskinin düşük olduğunu belirtti.

Baş ve Boyun Kitlesi Nedir?

Baş ve boyun kitlesi, bu bölgelerde yerleşen ve şekil değişikliğine neden olan tümöral yapılar olarak tanımlanır. Bu kitleler katı veya içi sıvı dolu olabilir ve toplumun her kesiminde sıkça görülür.

Çoğunlukla iyi huylu olmalarına rağmen, bazen kronik enfeksiyonların veya kötü huylu hastalıkların belirtisi olabilirler.

Baş ve Boyunda Şişlik Neden Olur?

Baş ve boyundaki şişlikler, çoğunlukla lenf bezlerinin iltihabından kaynaklanır.

Ancak, bu durum yaşa bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çocuk ve genç erişkinlerde iltihabi ve doğumsal nedenler daha yaygınken, geç erişkinlerde tümöral oluşumlar daha sık rastlanır.

Baş ve Boyundaki Kitlerden Ne Zaman Endişelenmeliyiz?

Fizik muayene ve hasta öyküsü, kitlenin iyi veya kötü huylu olup olmadığı hakkında bilgi verebilir.

Yumuşak ve hareketli kitleler genellikle iyi huyludur. Ağrılı ve kızarık şişlikler enfeksiyon belirtisi olabilir.

Ancak, hızla büyüyen, sert, hareketsiz ve ağrısız kitleler endişe verici olup, hemen ileri tetkik gerektirir.

Baş ve Boyunda Şişlik Nereden Kaynaklanır?

Baş ve boyundaki şişlikler, lenf bezleri, doğumsal kistler, tiroid bezi büyümeleri, tükürük bezlerinin enfeksiyonları ve tümörleri, deri ve kas dokusu büyümeleri, damarsal tümörler ve kötü huylu tümörlerin yayılımı gibi çeşitli yapılar kaynaklı olabilir.

Boynun orta hattındaki kitleler genellikle iyi huylu, arka kısımdaki veya köprücük kemiği üzerindeki kitleler ise kötü huylu olma eğilimindedir.