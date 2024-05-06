Boyundan büyük somun ekmeği üretti. Üstelik de 10 gün taze kalıyor

Kaynak: İHA
Boyundan büyük somun ekmeği üretti. Üstelik de 10 gün taze kalıyor
Sivas'ta bir fırıncı, kendi boyundan daha uzun somun ekmeği üretti. Fırıncının, "En az 10 gün taze kalabilir ve bayatlamaz" sözleri dikkat çekti.

Sivas'ın Zara ilçesindeki bir fırıncı, kendi boyundan daha uzun olan 3 metre 80 santimlik bir somun ekmek yaparak dikkat çekti.

50 yaşındaki fırıncı Erdoğan Çiçek, bu devasa ekmeği yalnızca 7 saat içinde pişirerek büyük bir ustalık sergiledi.

Çiçek'in bu ekmekle, kendi boyunu geçtiği ve Zara'nın mutfak sınırlarını genişlettiği söylenebileceği bildirildi.

Erdoğan Çiçek, daha önce de benzer bir ekmek yaptığını belirterek, "1 metre 90 santimlik bir ekmek yapmıştım ve daha büyüğünü yapmak istedim. Bugün ise 3 metre 80 santimlik bir ekmek yaptım. Bu ekmeği yapmak için hamurun kabarmasından fırına girmesine kadar 7 saatimi aldı. 30 kilo un kullanarak bu ekmeği tek başıma ürettim. Bu ekmek, yaklaşık 130 adet normal boy ekmek büyüklüğünde. Ekşi mayalı olduğu için en az 10 gün taze kalabilir ve bayatlamaz" diye açıkladı.

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