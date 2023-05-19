Boz ayı ağaçtaki tellere takıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde ağaçtaki tellere takılan boz ayı, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Boz ayı ağaçtaki tellere takıldı

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Bahçekaya mahallesinde ormanlık alandan yol kenarına inen boz ayı ağaçtaki tele takıldı. Ayağı tele takılan ayıyı gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Ayı, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Sakinleştirildikten sonra takıldığı telden kurtarılan ayı, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın ve Veteriner Ahmet Köz eşliğinde kurtarılan boz ayı, daha sonra mahalle sakinlerinin de yardımıyla kamyon kasasına taşınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın, boz ayının takıldığı yerden kurtulmak için çok çaba harcadığını belirterek, “Bugüne kadar bir çok doğal hayvanı sıkıştığı yerden kurtardık. Ayı tellere takıldı. Ayıyı sakinleştirici iğne yapıp bakımını yaptıktan sonra doğal hayata bıraktık" dedi.

Aydın "Belediye olarak Başkanımız Ahmet Metin Genç talimatı ile 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bugüne kadar karaca, tilki, çakal, kartal, karga, martı gibi birçok hayvanı düştüğü veya sıkıştığı yerden kurtardık. Şimdi bu ayı sıkıştığı yerde epey eziyet çekti. Çok susadı. Kurtulmak için çok çaba harcadı" ifadelerini kullandı.

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