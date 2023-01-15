Boza içeriğinde zengin demir, fosfor ve daha birçok vitaminle sağlık için önerilen içeceklerdendir. Boza özellikle soğuk algınlığı ve öksürük için tam bir şifa deposu olarak görülmektedir. Peki, Bozanın faydaları neler? Boza öksürüğe iyi gelir mi?

Kış aylarının gelişiyle en çok tercih edilen içeceklerden biri de Bozadır. Boza Türkiye'de darıdan yapılıyor. Ancak mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday, arnavutdarısı, gernik gibi tahıllarla da yapılan çeşitleri bulunuyor. İçerisinde zengin demir, fosfor, A, B1, B2 ve E vitaminleri bulunan boza sağlık için oldukça fazla fayda sağlıyor. Peki, Bozanın faydaları neler? Boza öksürüğe iyi gelir mi?

BOZANIN FAYDALARI NELER?

Kış aylarında yaşanan solunum yolları enfeksiyonları ve daha çok öksürük için doğal bir şifa kaynağı boza. Boza içerdiği bol miktardaki A, B, C ve E vitaminleri sayesinde soğuk algınlığıyla savaşır. Özellikle çocuklarda bronşların rahatlamasına, balgam çıkarmanın kolaylaşmasına yardımcı olur, böylece solunum yollarını rahatlatır. İnatçı öksürükleri bile birkaç gün içinde tamamen kesebilir.

Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde anne sütünü artırma özelliği bulunan boza yeni doğan bebeği de olumlu şekilde etkiler.

Bozanın içerdiği asitler zararsız asitlerdir. Bu asitler de midedeki asit seviyesini sağlıklı bir seviyede tutar, dengesini sağlar. Böylelikle hazmı da kolaylaştıran boza midenin yorulmasını engelleyip bağırsakları temizler.

Boza vücut direncinin artması için gerekli olan vitamin, mineral ve bol miktarda antioksidanı barındırdığından bünyenin savunma sistemini geliştirir ve böylelikle kanserle mücadelede önemli rol oynar. Yani boza içerek vücut direncinizi artırarak kanser riskinizi minimuma indirebilirsiniz.

Bozanın içerdiği bol miktarda B vitamini vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi veriyor ve yorgunluğa yenik düşmenizi engelliyor. Özellikle sporcuların bu sebeple bolca boza tükettiği biliniyor.

İçerdiği B12 vitamini ve diğer mineraller sayesinde boza cilt ve saç sağlığı için de oldukça faydalı. Kuru ciltlerin nemlenmesini sağlar, dökülmeleri önler, cildi yumuşatır, cilde sağlıklı, mat ve parlak bir görünüş kazandırır.