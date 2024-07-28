Bozcaada Belediyesi'ne dev ceza! Görüntüler büyük tepki çekmişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bozcaada Belediyesi'ne dev ceza! Görüntüler büyük tepki çekmişti

Çanakkale'nin Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tercih ettiği Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesindeki görüntü sosyal medyada gündeme oturdu.

Edinilen bilgilere göre, Bozcaada Belediyesi'nin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespit edilirken, durum ihbar edildi.

İNCELEME SONRASI SU DEŞARJI DURDURULDU

Yapılan ihbar sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin ardından denize atık su deşarjı durduruldu.

1 MİLYONU AŞKIN PARA CEZASI

Çevre kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanırken, adli süreç başlatıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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