Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Kaynak: İHA
Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferler iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, “31.01.2024 Çarşamba (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 31.01.2024 Çarşamba (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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