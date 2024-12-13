THY Libya'nın Bingazi şehrine uçuş başlatıyor

Kaynak: AA
THY Libya'nın Bingazi şehrine uçuş başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın Bingazi şehrine Ocak 2025'te sefer başlatacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablus kentine düzenledikleri seferlerin devam ettiğini belirterek, "Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadesini kullandı.

Son Haberler
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü baba oldu
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü baba oldu
Türkiye'den giden pizza kutularından 'zehir' çıktı Pizza sipariş ederken iki kez düşünün...
Türkiye'den giden pizza kutularından 'zehir' çıktı Pizza sipariş ederken iki kez düşünün...
Barajda cesedi bulunan şahsın kimliği tespit edildi
Barajda cesedi bulunan şahsın kimliği tespit edildi
7 yaşındaki çocuğunu öldüren anne: Kendimi robot gibi hissettim
7 yaşındaki çocuğunu öldüren anne: Kendimi robot gibi hissettim
O Ses Türkiye yılbaşı programına kimler katılacak?
O Ses Türkiye yılbaşı programına kimler katılacak?