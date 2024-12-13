THY Libya'nın Bingazi şehrine uçuş başlatıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trablus kentine düzenledikleri seferlerin devam ettiğini belirterek, "Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadesini kullandı.

Yeniden başlıyoruz. ✈️



Libya ???????? Trablus seferlerimiz devam ediyor.



Şimdi de Libya Bingazi seferlerimize 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren haftada 3 sefer ile başlıyoruz.



Türkiye ???????? büyüyor, THY yüksekten uçuyor ✈️ — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 13, 2024

THY kasımda yolcu sayısını artırdı