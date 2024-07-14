'Bozdoğan-50' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün istihbari çalışmaları sonucunda, J-SİHA ve EGM PİHA desteğiyle Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla "Bozdoğan-50" operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi"ne kırmızı kategori olarak girmesi planlanan "Herekol" kod adlı Taner Öğmen olduğu tespit edildi. Diğer teröristin kimliklendirme çalışmaları ise devam ediyor. Bakan Yerlikaya, "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." dedi.

Yerlikaya, "Herekol kod adlı Taner Öğmen'in 2009 yılında Metina bölgesinden terör örgütüne katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki sözde Hakurk bölgesinde bölge komutanı olarak faaliyet gösterdiği ve bu dönemde TSK unsurlarına yönelik birçok eylemin talimatını verdiği ve eylemlere katıldığı, bir dönem sözde Botan bölgesinde de faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Diyarbakır'da YPS faaliyetlerinde bulunduğu ve şehir eylemlerinde yer aldığı, 2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği, 2018 yılında Irak'ın kuzeyindeki sözde Hakurk bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, 2020 yılında Irak'ın kuzeyindeki sözde Ş. Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren jandarma, polis ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." dedi.