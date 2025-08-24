Bozkır’da bal hasadı!

1900 rakımlı Baybağan Yaylası'nda üretilen bal, bu yıl hem kalite hem de verim açısından arıcıların yüzünü güldürdü.

Arıcılıkla uğraşan ve aynı zamanda Baybağan Mahallesi Muhtarı olan Abdullah Ceylan, bu yılın oldukça bereketli geçtiğini belirterek, "Yaylamızın havası ve florası bal üretiminde çok önemli bir etken. Geven, kekik ve çeşitli yayla çiçeklerinden beslenen arılarımız sayesinde aroması yüksek, kaliteli bir bal elde ettik. Allah'a şükür bu sene hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz için güzel bir sezon oldu" dedi.

Yaylada üretim yapan arıcılardan Ali Kaçar ise bölgenin en büyük avantajının zirai tarım yapılmaması olduğunu vurguladı. Kaçar, "Baybağan Yaylamızda tarımsal ilaçlama olmaması, balın tamamen doğal kalmasını sağlıyor. Bu da hem aromasına hem de sağlığa katkı sunuyor. Doğallık bizim en büyük farkımız" diye konuştu.

Bölgede üretilen bal, yüksek rakımın sağladığı avantaj ve doğal florasıyla her geçen yıl daha fazla talep görüyor. Baybağan Yaylası'nda üretilen bal, yalnızca Bozkır'da değil, Konya genelinde de adından söz ettirmeye devam ediyor.