Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş 40 saz eşliğinde 1840 rakımlı Gönül Dağı'nda anıldı

Kırşehir Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Ertaş’ın vefatının 13. yılında anma etkinliği düzenledi.

Kaman’a bağlı Demirli köyünde bir araya gelen yaklaşık 70 türküsever ve dağcı, Neşet Ertaş’ın babası Muharrem Ertaş’ın köyü Yağmurlubüyükoba ile Demirli arasındaki, kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki 1840 metrelik Gönül Dağı’na tırmandı.

Yaklaşık bir saatlik yürüyüşle zirveye ulaşan grup, Türk bayrağının yanında 40 sazı aynı anda çalarak Ertaş’ın “Gönül Dağı” ve diğer türkülerini seslendirdi.

Dağın adının “Gönül Dağı” olarak tescili için çalışmalar başlatılıyor.

“Neşet Ertaş’ı zirvelerde anmak yakışır” sloganıyla düzenlenen etkinlikte türkülere eşlik eden Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, merhum Neşet Ertaş’ı anmak için toplandıklarını ifade etti.

Etkinliğin Kırşehir’in en yüksek noktası Gönül Dağı’nda gerçekleştiğini vurgulayan Demiryürek, şunları söyledi: “Merhum Neşet Ertaş’ın çocukluğunun da bir kısmının geçtiği, babasının yurt edindiği Yağmurlu ve Demirli köylerinin hemen yanı başında yükselen bir yer burası. Gençlik Merkezlerimizde saz eğitimi alan gençlerimizle yürüyüşün ardından, rahmetlinin türkülerini, sazını sözünü burada seslendirerek kendisini yad etmiş olduk. Gönül Dağı türküsünün yankılandığı bu zirvenin adının aynı zamanda ‘Gönül Dağı’ olarak tescili noktasında da valilik olarak gerekli girişimlerde bulunacağız. Bozkırın Tezenesi, bu toprakların duygusuna bu toprakların hissiyatına tercüman olmuş büyük usta Neşet Ertaş’ı ölümünün yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.”

