Bozkurt İlham Gencer’in cenaze tören programı belli oldu

Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında vefat etti. Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer sosyal medya hesabından duyurdu.

Bozkurt İlham Gencer’in cenaze tören programı belli oldu

Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat etti.

Bozkurt İlham Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu. Gencer yaptığı paylaşımda, "Babam Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içerisindeyiz, çok uğraştık çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadelerini kullandı.

'BABAMA KALP MASAJI YAPTIM'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer'in şarkıcı oğlu Bora Gencer, babasını kaybettiğinden dolayı üzgün olduğunu belirterek, "2 yıllık bir süre içerisinde uğraştık. Kız arkadaşım Ahu Atmaca’nın ve ailesinin çok büyük emekleri oldu. Ona ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vermiştik. Hem karakter olarak hem de vücut olarak sağlam bir insandı. Beklemiyorduk, bugün maalesef ani oldu. Evde fenalaşmış, ben geldiğimde kalp masajı yaptım babama. Uğraştım, daha sonra ambulans geldi. Hastaneye gittiler ve orada da uğraştılar ama babamı maalesef kaybettik. Yarın cenazemizi uçakla İstanbul’a getirip, cuma günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedeceğiz" dedi.

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'ATATÜRKÇÜ, MİLLİYETÇİ VE KARAKTERİ İNANILMAZ SAĞLAM BİR İNSANDI'

Babasının çok seveni olduğunu belirten Bora Gencer, "Telefonum hiç durmadı. Türkiye’de Atatürkçü, milliyetçi ve karakteri inanılmaz sağlam bir insandı. Babamın gece kulübünden bir beyefendi beni birkaç yıl evvel Beşiktaş’ta çevirdi. Ajda Pekkan gibi isimleri sahneye çıkarmış bir kulüp. 'İlham ağabey sayesinde hepimiz ev sahibi olduk' dedi. 'Senin baban müthiş bir insandı' dedi. Bu bana yeter. Piyano çalarak, şarkı söyleyerek bunu yapmış bir insan. En büyük arzusu her zaman Türkiye’nin iyi olması. Ben babama kendim bakmak istedim ve radikal bir kararla Bodrum’a getirdik. Çok güzel zamanlar geçirdik. Ajda Pekkan’la 100'üncü yaşını kutladık, baba 100'ü devirmişti. Yakınlarını çabuk kaybeden bir insan oldum. Baba 100 yaşında ama daha yaşayacak gücü vardı, buraya kadarmış. MESAM bir program yapmak istiyor, Atatürk Kültür Merkezi'nde program düzenleyebiliriz" diye konuştu.

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AJDA PEKKAN'DAN 'İLHAM GENCER' PAYLAŞIMI

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Bozkurt İlham Gencer'in vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Pekkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım ustam, çok değerli hocam, ilk sahnemin duayeni… Sevgili İlham Gencer, ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu."

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CUMA GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Öte yandan, Bozkurt İlham Gencer'in cenazesinin yarın 18.30'da uçakla İstanbul’a götürüleceği ve cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceği belirtildi.

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