Bozuk asansörün üzerindeki komik diyaloglar dikkat çekti

Tepebaşı ilçesinde yer alan Doğan Aslan Bey Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör arızası ilginç bir olaya dönüştü. Asansörün arızalandığını fark eden yurt görevlileri, güvenlik önlemi olarak asansörü geçici süreliğine kullanıma kapatma kararı aldı.

Asansörün ne zaman tamir edileceği konusunda meraklanan öğrenciler, asansörün üzerindeki "Motor arızası nedeniyle kullanılmamaktadır" yazısının altındaki boşluğa ilginç notlar bıraktı. Bazı öğrenciler, mizahi bir dille asansörün durumunu sorgulayan notlar yazarken, diğerleri ise yurt görevlilerine hitaben yardım talebinde bulundu. Öğrencilerin notlarının arasında, "Hadi hocam, halledin şunu artık ya", "Uçak motoru mu bu, kaç hafta oldu?" gibi espri dolu ifadeler dikkat çekti. Bu durum, yurt görevlilerini olduğu tahmin edilen kişilerin ise, "Gereği yapılacak müsterih olunuz" şeklinde cevap vermesiyle son buldu.

Doğan Aslanbey KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Fatih Öztürk, görmüş olduğu bu diyaloğun hoşuna gittiğini ve gülümsetici bir durum olduğunu belirterek, “Asansörlerin bakımı uzun bir süredir yapılıyor. Asansörlerin devam eden bakımı uzun sürdüğü için böyle bir iletişim yöntemi gördüm. Açıkçası yazan kişinin de öğrenci olduğundan şüpheleniyoruz. Muhtemelen öğrencidir. Eğer görevliyse daha komik ve ilginç bir durum açıkçası. “Uçak motoru mu bu? Neden bu kadar uzun sürdü?” demelerine rağmen yurt yönetiminin nezaketle cevap vermesi ve bunu da tekrar aynı kağıt üzerinden yazı yoluyla yapmaları, bence gayet hoş bir durum. Gülümsetici bir durum. Şu anda asansörlerin bakımı devam ediyor. Bazıları hâlâ çalışır durumda, bazılarının bakımı bitmiş durumda. Diğerlerinin bakımının bitmesini de merakla bekliyoruz” şeklinde konuştu.