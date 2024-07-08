Brad Pitt 26 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

60 yaşındaki dünyaca ünlü aktör, 7 Temmuz Pazar günü, İngiltere'nin Northampton kentindeki Silverstone Pisti'nde düzenlenen Britanya Grand Prix'sinde bir yıldan uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşıyla el ele görüntülendi.

Brad Pitt’in yaz mevsimine uygun olarak sarı kadife fermuarlı bir ceket, beyaz bir tişört ve beyaz pantolon giydiği, bunları güneş gözlükleri ve beyaz-pembe bir şapkayla kombinlediği görülüyor.

Pitt’in 34 yaşındaki sevgilisi Ramon ise altın kolye ve kalın gözlüklerle tamamladığı uzun kollu pastel mavi elbisesiyle şık görünüyordu.

​​​​​​​​​​​​​​

Pitt'in, kurgusal bir takım olan APXGP'de geri dönüş yapan eski bir Formula 1 pilotunu canlandırdığı son filmi F1'in ilk fragmanı aynı gün yayınlandı ve filmin 27 Haziran 2025'te sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.