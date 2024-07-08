Brad Pitt 26 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brad Pitt 26 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Brad Pitt ve kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon, İngiltere'deki Britanya Grand Prix'sine el ele katıldılar.

60 yaşındaki dünyaca ünlü aktör, 7 Temmuz Pazar günü, İngiltere'nin Northampton kentindeki Silverstone Pisti'nde düzenlenen Britanya Grand Prix'sinde bir yıldan uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşıyla el ele görüntülendi.

brad-pitt-star-of-the-upcoming-formula-one-based-movie-f1-news-photo-1720372217-1.jpg

Brad Pitt’in yaz mevsimine uygun olarak sarı kadife fermuarlı bir ceket, beyaz bir tişört ve beyaz pantolon giydiği, bunları güneş gözlükleri ve beyaz-pembe bir şapkayla kombinlediği görülüyor.

brad-pitt-ines-de-ramon-british-grand-prix-070724-5-843574daf1b94d75bf7dd7cdf36590f2.jpg

Pitt’in 34 yaşındaki sevgilisi Ramon ise altın kolye ve kalın gözlüklerle tamamladığı uzun kollu pastel mavi elbisesiyle şık görünüyordu.

brad-pitt-ines-de-ramon-british-f1.webp​​​​​​​​​​​​​​

Pitt'in, kurgusal bir takım olan APXGP'de geri dönüş yapan eski bir Formula 1 pilotunu canlandırdığı son filmi F1'in ilk fragmanı aynı gün yayınlandı ve filmin 27 Haziran 2025'te sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

brad-pitt-ines-de-ramon-british-grand-prix-070724-1-e26200250901439e82e86ed7fd089851.jpg

Son Haberler
Almanya'da EURO 2024 depremi Spor
Almanya'da EURO 2024 depremi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi Ekonomi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü Dünya
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Spor
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu Magazin
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu
Kulak arkası neden peynir gibi kokar? Sağlık
Kulak arkası neden peynir gibi kokar?
CH-53K King Stallion helikopterleri envantere girdi Dünya
CH-53K King Stallion helikopterleri envantere girdi