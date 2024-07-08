Brad Pitt Formula 1'i birbirine kattı

Hollywood'un yıldızı Brad Pitt'in öncülük ettiği ve Joseph Kosinski'nin yönetmenliğini üstlendiği gizemli film projesinin ismi sonunda gün yüzüne çıktı. Apple Original Films yapımı olan ve 'F1' adını taşıyan bu film, ilk posteriyle de hayranlarını selamladı.

Formula 1 pilotunu canlandıran Brad Pitt'in filmdeki ilk görüntüsü de büyük beğeni topladı. Warner Bros, 'F1' filminin dağıtım haklarını elde etti ve filmin Amerika'da 27 Haziran 2025'te, dünya genelinde ise 25 Haziran 2025'te vizyona gireceğini duyurdu.

Brad Pitt, filmde APXGP adında kurgusal bir takımda eski bir yarış pilotu olarak geri dönüş yaparken, Damson Idris'in canlandırdığı takım arkadaşıyla birlikte Formula 1 dünyasına adım atıyor. Film, otantik Grand Prix yarışları esnasında çekiliyor.

Son Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde çekimleri yapılan bu film için özel bir ön gösterim de yapıldı. 130 ila 140 milyon dolar arasında bir bütçeyle hazırlanan bu filmin oyuncu kadrosu, Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi isimlerle zenginleşiyor.

Formula 1 dünyasının içinden gelen ve 10 F1 takımının yanı sıra sürücüler ve yarış organizatörleriyle işbirliği içinde çekilen film, gerçek bir yarış deneyimini beyaz perdeye taşıyor. Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton, Ferrari ile imzaladığı yeni sözleşmenin ardından, filmin yapımcıları ve oyuncuları arasında yer alarak projeye katkıda bulunuyor.

FİLMİ BİRBİRİNE KATTI

Yayınlanan fragman sonrası kullanıcılar, sosyal medyadan 'Brad Pitt Formula 1'i birbirine katmış' tarzında yorumlar yaptı.