Brad Pitt gençlik iksirinin sırrını açıkladı

Brad Pitt’in genç görünümü uzun zamandır dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, son dönemde hem fiziksel görünümü hem de beslenme alışkanlıklarıyla gündemde. 60 yaşına gelmesine rağmen, sağlıklı yaşam tarzıyla adeta zamana meydan okuyor. Estetik cerrah Dr. Kostas, Pitt’in doğal bir görünüm sergilediğini belirterek, genetik faktörlerin yanı sıra düzenli cilt bakımı ve güneşten korunmanın da etkili olduğunu vurguladı.

DİYET VE SPOR DİSİPLİNİ

Pitt’in günlük diyet planı, yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeriyor. Günlük toplamda 2.000 kalorilik bir beslenme programına sadık kalıyor. İşte Brad Pitt’in bir günlük beslenme düzeni:

Kahvaltı: 6 yumurta beyazı, 7 yumurta sarısı, 75 gram yulaf ezmesi ve kuru üzüm.

Ara Öğün: Konserve ton balığı ve tam buğday ekmeği.

Öğle Yemeği: Izgara tavuk göğsü, 75-100 gram esmer pirinç veya makarna ve yeşil sebzeler.

Antrenman Öncesi: Protein shake ve muz ya da protein bar.

Antrenman Sonrası: Protein shake ve muz.

Akşam Yemeği: Izgara balık veya tavuk, esmer pirinç ya da makarna, sebze ve salata.

Gece Öğünü: Protein shake veya düşük kalorili peynir.



Düzenli spor ve sıkı beslenme alışkanlıkları, Pitt’in hem sağlıklı hem de genç görünmesini sağlıyor. Hollywood’un sevilen yıldızı, bu programla yıllara meydan okumaya devam ediyor.