Brad Pitt ve George Clooney 16 yıl sonra bir arada

Sinemanın en yakışıklı oyuncularından Brad Pitt ve George Clooney, yeniden bir arada.

Son olarak 2008’de vizyona giren Aramızda Casus Var'dan filminden bu yana birlikte film çekmeyen ikili Apple TV+'ın Wolfs (Kurtlar) filmi için yan yana geldi.

63 yaşındaki Clooney ve 60 yaşındaki Pitt’in 16 yıl sonra Jon Watts'ın yönettiği Kurtlar filminde oynaması büyük heyecan yaratırken filmin merakla beklenen fragmanı da vizyona girdi.

Film, 20 Eylül’de sinemalarda gösterime girecek.

Film aynı işe atanan iki kişinin maceralı hikayesini izleyiciye aktaracak.

Wolfs'ta ayrıca Amy Ryan, Austin Abrams ve Poorna Jagannathan da rol alıyor.

Özellikle ‘Ocean's 11’ seriyle beyazperdenin sevilen ikililerden olan George Clooney ve Brad Pitt, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Filmin senaryosu ve yönetmenliğini Spiderman filmlerinin yönetmeni Jon Watts üstleniyor.