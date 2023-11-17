Brad Pitt'e 18 yaşındaki kızından büyük şok. Onu kollarında büyütmüştü

Ünlü aktör Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kızları Zahara, üniversiteli oldu.

Spelman Üniversitesi'nde eğitim gören Zahara Jolie- Pitt, Alpha Kappa Alpha adlı kız öğrenci birliğine katıldı.

Amerika'da kız öğrencilerin kurduğu birliklerden biri olan Alpha Kappa Alpha aynı zamanda ilk siyahi birlik olma özelliği taşıyor. Birliğe katılma töreninde konuşma yapan Zahara'nın videosu sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

PITT SOYADINI KULLANMADI

People'ın haberine göre, ünlü çiftin 18 yaşındaki kızı kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" diyor. Zahara'nın babasının soyadını kullanmaması dikkat çekti.

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

2014 yılında evlenen Angelina Jolie ve Brad Pitt yaklaşık yedi yıl önce ayrılık kararı almıştı.

