Brad Pitt’in arkadaşının filminde neden oynamadığı ortaya çıktı

Sinemada en son 'Babil' adlı yapımda yer alan Brad Pitt, daha önce üç kez birlikte çalıştığı yönetmen David Fincher'ın yeni filmi için gelen başrol teklifini reddetti. Fincher, arkadaşı olan Pitt’in filminde neden oynamak istemediğini açıkladı.

Brad Pitt’in arkadaşının filminde neden oynamadığı ortaya çıktı

Hollywood yıldızı Brad Pitt'in, ünlü yönetmen David Fincher'ın yeni filmi 'The Killer'da neden rol almadığı ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde dijital bir platformda izleyicisiyle buluşan film, başarısız bir görevin ardından uzun bir yolculuğa çıkan bir suikastçıyı konu alıyor. Filmin başrolünde ise Michael Fassbender oynuyor.

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ÜÇ KEZ BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI

Ancak yönetmen, Fassbender yerine başka bir oyuncuyla çalışmak istemişti: Brad Pitt. Daha önce 'Dövüş Kulübü', 'Seven (7)' ve 'Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi' filmlerinde birlikte çalışan ikiliden ABD'li oyuncu, bu sefer Fincher'ın başrol teklifini reddetti.

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Rolling Stones'a konuşan yönetmen, arkadaşının filminde oynamamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Brad'i aslında 2008 yılından beri bu rol için düşünüyordum. Ama onun bu teklife yanıtı, 'Eh, benim için biraz fazla nihilist' oldu. Michael Fassbender ise rolü hemen kabul etti.

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Pitt, söz konusu filmi çok 'şiddet içeren' ve 'depresif' bulduğu için reddetse de; oyuncunun Plan B Entertainment adlı şirketi filmin yapımcılığını üstlendi.

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