Brad Pitt’in kızı Shiloh babasının soyadını sildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brad Pitt’in kızı Shiloh babasının soyadını sildi

Brad Pitt’in 18 yaşında giren kızı Shiloh mahkemeye başvurarak babasının soyadını kullanmak istemediğini söyledi.

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin çekişmeli boşanmaları sürerken çiftin çocuklarından birbiri ardına ilginç hamleler geliyor.

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Geçtiğimiz günlerde çiftin ikiz çocuklarından biri olan 15 yaşındaki Vivienne'in, babasının soyadı ‘Pitt’i kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

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Şimdi de 27 Mayıs’ta 18 yaşına basan çiftin kızları Shiloh’un mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

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Genç kız sunduğu belgelerle bundan sonra babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini söyleyerek dava açtı. Genç kız bundan sonra sadece Shiloh Jolie ismini kullanmak istediğini belirtti.

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Babasına çok benzeyen Shiloh’un 11 yaşındayken cinsiyet değiştirmek için tedaviye başladığı öne sürülmüştü.

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