Brazilya Borsası, ABD ile geriliminin gölgesinde yükseldi

Brezilya'nın önde gelen hisse senedi endeksi Ibovespa, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,7 oranında yükselerek 134.000 puan sınırına dayandı. Bu artış, Washington ile Brasília arasında artan siyasi gerilime rağmen gerçekleşti. Özellikle ABD’nin Brezilya menşeli bazı ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurmasının ardından başlayan diplomatik restleşme, piyasaların yönünü belirlemede etkili oldu.

Yatırımcılar, Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad’ın hükümetin bu karara nasıl yanıt vereceği konusunda yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. Haddad’ın açıklaması, geçen haftadan bu yana devam eden diplomatik belirsizliği giderme potansiyeli taşıyor.

RUBİO'DAN VİZE HAMLESİ, LULA’DAN SERT YANIT

Geçtiğimiz Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Brezilya’daki bazı yargı mensupları ile onların ailelerine yönelik vize kısıtlamaları getirildiğini açıkladı. Gerekçe olarak eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’ya yönelik yürütülen yasal süreçlerde “hukuki tarafsızlığa aykırı davranıldığı” iddia edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise kararı “keyfi ve temelsiz” olarak niteleyerek tepki gösterdi. Lula'nın açıklaması, ülke içinde geniş destek bulurken, ABD ile olan ilişkilerin geleceği konusunda soru işaretlerini artırdı.

ENERJİ VE SANAYİ ZAYIF KALDI

Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Çin’in yeni enerji yatırımları oldu. Çin’in dünyanın en büyük hidroelektrik santralini inşa etmeye hazırlandığı yönündeki haberler, küresel demir cevheri fiyatlarını son beş ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Bu gelişme, Brezilya’nın madencilik devi Vale’in hisselerini yüzde 0,5 yukarı taşıdı.

Ancak sanayi ve enerji sektörlerinde tablo daha farklıydı. Çelik üreticisi Gerdau’nun hisseleri yerinde sayarken, CSN yüzde 1,4, devlet kontrolündeki enerji şirketi Petrobras ise yüzde 1,5 değer kaybetti. Havacılık sektörünün önemli oyuncularından Embraer hisseleri de günü yüzde 0,9 düşüşle tamamladı.

Brezilya piyasalarının ABD ile yaşanan siyasi gerilimden şu aşamada doğrudan etkilenmediği görülse de, önümüzdeki günlerde hükümetin nasıl bir ekonomik ve diplomatik rota çizeceği, Ibovespa’nın seyrinde belirleyici olacak. Özellikle Fernando Haddad’ın yapacağı açıklamalar, yatırımcıların önümüzdeki döneme dair güvenini şekillendirebilir.