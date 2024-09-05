Breeders nihayet Netflix'te

Birkaç yıl süren hikâyede Worsley ailesi, ebeveynlik becerilerini sorgulamalarına ve hayatlarındaki tüm kararlarından pişmanlık duymalarına yol açan her türlü kaotik olayla karşı karşıya kalır. iki küçük çocuğu ile ebeveynliğin çetrefilli hâli sıkıntılarıyla mücadele eden Paul (Martin) ve Ally'nin (Daisy) beklenmedik zorluklarla karşılaşmasını konu alıyor.

Paul'ün kayınpederi Jim rolünde Alun Armstrong'un da yer aldığı dizi, hayranlar ve eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı ve Rotten Tomatoes'da %92 gibi muazzam bir beğeni oranına sahip.

Dizinin aynı zamanda final sezonu olan 4. Sezonu, 2023'te yayınlandı.

Breeders'ı bitirdikten sonra Martin, The Responder'ın ikinci sezonunda Breeders karakterinden çok farklı bir karakter olan polis memuru Chris Carson'ı canlandırdı.

Daisy ayrıca, 18 yıl hapis yattıktan sonra normal hayata uyum sağlamaya çalışan eski mahkum Miri Matteson'ın hikayesini anlatan İngiliz drama dizisi Back To Life'taki rolüyle de tanınıyor.