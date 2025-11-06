Dün 64,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,43 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 63,68 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 59,74 dolardan işlem gördü.Petrol fiyatları, iki haftanın dip seviyelerinden kar alımlarıyla toparlandı. OPEC+ grubunun gelecek yılın ilk çeyreğinde üretim artışlarını erteleme kararı da destekleyici oldu.

OPEC+ üyesi 8 ülke, 2 Kasım’daki çevrim içi toplantıda aralıkta üretimi günlük 137 bin varil artırma kararı aldı. Ancak Suudi Arabistan, Rusya, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, ocak-mart döneminde artışları mevsimsel gerekçelerle durdurma konusunda uzlaştı.Bu karar, arz fazlası korkularını hafifleterek fiyatları yukarı yönlü ivmelendirdi.

Grubun bir sonraki toplantısı 30 Kasım’da gerçekleşecek.ABD’de benzin stoklarının 4,7 milyon varil azalarak 206 milyon varile gerilemesi, talep gücüne işaret ederek fiyatları destekledi. Ancak ham petrol stoklarının 5,2 milyon varil artarak 421,2 milyon varile çıkması ve üretimin 13 milyon 651 bin varile yükselmesi yükselişi sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 65,45 dolar direnç, 56 dolar destek konumunda izleniyor.