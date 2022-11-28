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Brent petrol 11 ayın en düşük seviyesini gördü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,71 dolardan işlem görüyor. Gün içinde 81,11 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 08:59
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Brent petrol 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81,71 dolardan işlem görüyor

Brent petrol 11 ayın en düşük seviyesini gördü
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Cuma günü 86,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,39 azalarak 81,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,44 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 81,11 dolara, WTI ham petrolünün varil fiyatı 73,84 dolara kadar geriledi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana, WTI ham petrolünün varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'deki protestolar etkili oldu

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı ülke genelindeki protestolar etkili oldu.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke geneline yayıldı.

Gösteriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede talep belirsizliğine yol açarak petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.

Petrol fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceği öngörülüyor

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısının sonucuna ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına bağlı olarak petrol fiyatlarında dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyor.

OPEC+ grubu, piyasa koşullarını değerlendirmek ve uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere 4 Aralık'ta bir araya gelecek. Grup, ekim ayındaki son toplantısında günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, geçen hafta OPEC+ grubunun petrol arzını artırmaya çalıştığına yönelik iddiaların ardından mevcut üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini, arz talep dinamikleri gerektirdiğinde daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını yinelemişti.

Selman ayrıca, OPEC+ grubunun 4 Aralık'taki toplantısında küresel ekonomiye ilişkin belirsizlik nedeniyle petrol üretimi konusunda temkinli davranılacağını ifade etmişti.

G7 VE AB ÜLKELERİNİN RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT UYGULANMASI GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmeleri de devam ediyor.

Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışan Avrupa Birliği ülkeleri henüz resmi bir karar alamadı.

Tavan fiyat uygulaması, AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin kesilmesine yönelik kararının başlayacağı 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Brent petrolde teknik olarak 82,69 ile 84,71 dolar aralığının direnç, 80,67 ile 78,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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