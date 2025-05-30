Brent petrol 62,96 dolara düştü: OPEC+ toplantısı bekleniyor! (30 Mayıs 2025)

Dün 65,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,26 dolar seviyesinde kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 azalarak 62,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,30 dolardan satıldı.

Petrol fiyatları, cuma günü iki hafta üst üste düşüş gösterdi. Bu düşüşte, temmuzda OPEC+ grubundan yeni üretim artışı beklentileri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin devamını destekleyen mahkeme kararının yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Aşağı yönlü seyri, OPEC+ grubunun 8 üyesinin cumartesi günü toplanacağı toplantıda yeni bir üretim artışı kararı alacağı beklentisi güçlendiriyor. Uzmanlar, üretim artışının hazırlandığını ve bu artışın önceki iki toplantıdaki günlük 411 bin varillik artış kararından daha yüksek olabileceğini tahmin ediyor.

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ABD’de dün bir mahkeme, Trump’ın tarifelerini geçici olarak yeniden yürürlüğe soktu. Bu karar, bir gün önce ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin geniş kapsamlı tarifeleri durdurma kararını geçersiz kıldı.

Bu engelleme, dün petrol fiyatlarının yüzde 1’den fazla düşmesine yol açtı. Trump’ın 2 Nisan’daki “Kurtuluş Günü” tarifelerinden bu yana petrol fiyatları yüzde 10’dan fazla değer yitirdi.

Yatırımcılar bu kararın etkilerini değerlendirirken, analistler tarife savaşlarının piyasalarda belirsizliği sürdüreceğini ifade etti.

Talep tarafında, tarife savaşının tetiklediği resesyon korkuları ekonomik görünümü etkiliyor. ABD-Çin ticaret gerilimine ek olarak, Washington birçok şirketin Çin’e lisanssız mal göndermesini yasakladı ve bazı tedarikçilere verilen lisansları iptal etti.

Brent petrolde teknik olarak 67,07 dolar direnç, 60,85 dolar destek olarak takip edilebilir.