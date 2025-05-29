Brent petrol yükselişte: 65,14 doları gördü! (29 Mayıs 2025)

Dün 65,01 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,32 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.35 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 1,27 artarak 65,14 dolara ulaştı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,49 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD’de mahkemenin, Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifelerinin çoğunun uygulanmasını durdurmasıyla yükseldi.

Dün alınan kararda, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelerde yasal yetkisini aştığına karar vererek, bu tarifelerin yürürlüğe girmesini engelledi. Ancak mahkeme, Trump’ın otomobil, çelik ve alüminyum sektörleri için ayrı bir yasa kapsamında getirdiği sektörel tarifeleri değerlendirmeye almadı.

Piyasalarda son dönemde tarifelerin büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine dair endişeler öne çıkarken, bu karar küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Bu gelişmenin yanı sıra piyasalar, Rus petrolüne yönelik olası yeni yaptırımlar ve OPEC+ grubunun temmuzdaki üretim artışı kararına odaklandı. Rus petrolüne yönelik potansiyel yeni ABD yaptırımları endişe yaratırken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, cumartesi günü yapılacak toplantıda temmuzda petrol üretimini artırma kararı alması bekleniyor.

Uzmanlar, grubun günlük 411 bin varillik yeni bir arz artışı üzerinde anlaşacağını, bu artışların üçüncü çeyrek sonuna kadar devam edeceğini ve grubun pazar payını koruma çabalarını güçlendireceğini tahmin ediyor.

Uzmanlar, mayıs-ağustos döneminde küresel talebin, arz artışını günlük 600 ila 700 bin varil aşacağını öngörüyor. Bu durumun petrol piyasalarında fiyatları yukarı yönlü destekleyebileceği belirtiliyor.

Ayrıca, yatırımcılar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de talebi değerlendirmek için bugün ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi’nin yayımlayacağı haftalık petrol stokları raporunu bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,07 dolar direnç, 60,85 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Brent petrolde düşüş sürüyor! OPEC+ toplantısı fiyatları nasıl etkileyecek? (28 Mayıs 2025)