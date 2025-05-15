Brent petrol 64 dolara geriledi: Fiyatları neden düşüyor?

Dün 66,28 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,49 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.23 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yaklaşık %1,7 düşüşle 64,33 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,19 dolardan satıldı.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de ham petrol stoklarının beklenmedik artışı etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 500 bin varil artarak 441 milyon 800 bin varile ulaştığını bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Bu artış, ülkede talebin düştüğüne işaret ederken, piyasalarda arz fazlası endişelerini artırdı.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin haberler de fiyat hareketliliğinde rol oynuyor.

Orta Doğu turunda Katar’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin İran nükleer müzakerelerinde anlaşmaya katkı sağlayabileceğini umduğunu ifade etti. Trump, İran’ın nükleer programlarına barışçıl bir çözüm bulunmasını istediğini yineledi ve kararın Tahran’da olduğunu vurguladı.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın balistik füze programına destek verdikleri iddiasıyla Çin ve Hong Kong’daki bazı kişi ve şirketleri yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 68,19 dolar direnç, 59,64 dolar ise destek seviyesi olarak takip edilebilir.