Brent petrol 65,76 dolarda: ABD’nin İran yaptırımları fiyatları yükseltti

Dün 65,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,34 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 artışla 65,76 dolara ulaştı. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırımlarının küresel petrol arzını aksatacağına dair endişeler etkili oluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın petrol endüstrisiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Çin merkezli bağımsız “teapot” petrol rafinerisi “Shandong Shengxing Chemical Co. Ltd.” şirketine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, şirketin İran’dan 1 milyar doları aşan değerde ham petrol satın aldığı belirtilerek, İran’ın “gölge filosu” aracılığıyla Çin’e petrol sevkiyatlarını kolaylaştıran çeşitli şirket ve gemilere de yaptırım getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlatılan İran’a yönelik maksimum baskı politikası kapsamındaki tüm yaptırımların eksiksiz uygulanacağı vurgulandı. “İran, istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmek için petrol geliri elde etmeye çalıştığı sürece, ABD, hem İran’ı hem de yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan ortaklarını sorumlu tutacaktır,” denildi.

Uzmanlar, İran ile nükleer müzakereler devam ederken Washington’ın bu adımı atmasının, ABD’nin İran’a baskıyı artırma ve petrol ihracatını sıfıra indirme hedefinin bir parçası olabileceğini değerlendiriyor. Ayrıca, bu hamlenin küresel petrol arzında kesintilere yol açabileceği düşüncesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Ancak, ABD’nin ticari ham petrol stoklarındaki artış, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkesinde talebin azaldığına işaret ederek fiyat yükselişini sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil artarak 442 milyon 900 bin varile yükseldiğini bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 680 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 68,61 dolar direnç, 59,65 dolar ise destek seviyesi olarak izleniyor.

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