Brent petrol 70 dolar bandına yaklaşıyor

Uluslararası piyasalardı dün 74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.56 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 72,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 69,09 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun fiyatlardaki düşüşün ardından ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleme kararı almasının etkisiyle yükseldi.

Söz konusu karar, piyasa oyuncularının küresel petrol arzına ilişkin endişelerini besleyerek, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Bunun yanı sıra, perşembe günü ABD'de ham petrol stoklarının azaldığına ilişkin verilerin ardından dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığı öngörülerinin güçlenmesi de fiyat artışına katkıda bulundu.

Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verileri, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azaldığını gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil düşeceği yönündeydi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğine ilişkin tahminler yüzde 43 olarak kaydedildi.

Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açarak petrol talebini artırması bekleniyor.

ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.55'te (06.55 GMT) yüzde 0.09 azalarak 100,89'a düştü.

Brent petrolde teknik olarak 73,81 ile 74,92 dolar aralığının direnç, 71,98 ile 71,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.