Brent petrol 71 doların altına düştü

Uluslararası piyasalarda dün 73,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,09 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 12.40 itibarıyla 70.97 dolardan fiyatlandı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,63 dolardan alıcı buldu. Ural petrolün varili ise 67,15 dolardan işlem gördü.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de, daha fazla ekonomik teşvik adımlarına dair sinyallerin petrol fiyatları üzerinde etkili olduğu görülüyor.

Bu hafta Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomiyi canlandırmaya yönelik çeşitli tedbirler açıkladı. Son olarak, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan indirdiğini duyurdu.

Uzmanlar, Çin'in bu teşvik adımlarının, ülkenin büyüme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayabileceğini ve petrol talebinde toparlanma beklentilerini artırarak fiyatları desteklediğini ifade ediyor.

Diğer yandan, Libya'da olası arz artışı ise fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. Geçen ay, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, Merkez Bankası yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanlarda 'mücbir sebep' ilan etmiş, üretim ve ihracatı durdurma kararı almıştı.