Brent petrol 73,78 dolardan fiyatlanıyor

Uluslararası piyasalarda cuma günü 74,61 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 72,87 dolardan kapattı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.40 itibarıyla 73,78 dolar seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrol ise 69,50 dolardan alıcı buldu.Ural petrolün varili ise 66,16 dolardan fiyatlandı.

Geçen hafta, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki talep endişeleri nedeniyle petrol fiyatları yüzde 7,3 oranında değer kaybetmiş ve Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşü yaşamıştı. Ancak bu kaybın ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

İsrail'in, 1 Ekim'deki füze saldırısına yanıt olarak İran'a büyük bir saldırı hazırlığında olduğu iddiaları, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen faktörlerden biri oldu. İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı bir yetkiliden aktardığına göre, güvenlik kabinesinin bu akşam toplanacağı ve büyük olasılıkla Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a saldırının zamanlaması ve yöntemine ilişkin yetki verileceği ileri sürüldü.