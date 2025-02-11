Brent petrol 76 doları aştı: Yükseliş devam edecek mi?

Dün 75,85 dolara kadar yükselen Brent petrolü, günü 75,81 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla ise varil fiyatı yüzde 0,3 artarak 76,10 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,47 dolardan işlem görüyordu.

Petrol fiyatlarının yükselmesinde, Rusya'nın üretiminin OPEC+ kotasının altında kalmasının etkisi büyük. Ancak küresel ticaret gerilimleri ve ekonomik büyüme kaygıları fiyat artışlarını sınırlıyor. Son günlerde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak toparlandı. Bu toparlanma, arzda daralma sinyalleriyle desteklendi.

Öte yandan, Avrupa ülkelerinin Rusya'nın "gölge filosuna" el koyma planları, ABD'nin Rus petrol tankerleri ve sigortacılarına yönelik yaptırımları gibi gelişmeler piyasalarda endişe yaratıyor. Rusya'nın petrol ihracatındaki kesintiler, özellikle Orta Doğu bölgesinde fiyatların yükselmesine neden oluyor. Ayrıca ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımları da piyasayı etkiliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeme kararı, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini kısıtlayan bir faktör oldu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ekonomik büyüme ile tarifelerin etkileri dikkatle izlenecek. Petrol talebinin, yüksek faiz oranları nedeniyle olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Brent petrolün varili 75,05 dolardan işlem görüyor

Amerikan Petrol Enstitüsü ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin yayımlayacağı haftalık raporlar, petrol piyasalarının yönünü belirlemekte önemli rol oynayacak.

Brent petrolde 77,02 dolar seviyesinin direnç, 72,70 dolar seviyesinin ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.