Brent petrol 81 doların altına düştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Brent petrol 81 doların altına düştü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,81 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol 81 doların altında

Dün 81,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 80,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77,87 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu’da ateşkes sağlanacağı ihtimalinin piyasalardaki arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu. İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze’de ateşkese varılması amacıyla yapılan müzakereler dün Katar’ın başkenti Doha’da başladı. İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, ateşkes görüşmelerine ilişkin, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçlarının durdurulması için diplomatik girişimler dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, Hamas’ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, söz konusu müzakerelere Gazze’deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan stratejik bir perspektiften baktıklarını belirtti.

Bölgede ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar, piyasa oyuncularının arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarını düşürücü etkide bulundu. Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Analistler, dün güçlü gelen perakende satış verilerinin ve işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ardından Fed’in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının 50 baz puanlık indirime gitme ihtimalinin önüne geçtiğini kaydetti. Bununla birlikte Fed’in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü.

Brent petrolde teknik olarak 81,71 ile 82,47 dolar aralığının direnç, 79,91 ile 78,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında
Brent petrol 79,86 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 81,12 dolar
Brent petrol 81,12 dolar
Brent petrol 82 dolar bandına yaklaştı
Brent petrol 81,86 dolar
Brent petrol 80 doları aştı
Brent petrol 80 doları aştı
Son Haberler
Manisa'da ortaya çıktı! 2700 yıllık geçmişi var. Dünyada nadir görülüyor Gündem
Manisa'da ortaya çıktı! 2700 yıllık geçmişi var. Dünyada nadir görülüyor
Tunceli’de buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı Yerel Haberler
Tunceli’de buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Beş ilde satış yapılacak. Hazine'den özelleştirme kararı Ekonomi
Beş ilde satış yapılacak. Hazine'den özelleştirme kararı
Çocuklar korkmasın diye süper kahraman peleriniyle ameliyathaneye götüren doktor Video
Çocuklar korkmasın diye süper kahraman peleriniyle ameliyathaneye götüren doktor
Kocaelispor lig maçına çıkmayabilir. Sebebi isyan ettirdi Spor
Kocaelispor lig maçına çıkmayabilir. Sebebi isyan ettirdi
Züccaciye dükkanına daldı: 1 yaralı Gündem
Züccaciye dükkanına daldı: 1 yaralı
Fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı Yerel Haberler
Fren ile gaz pedalının yerini karıştırdı