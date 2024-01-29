Brent petrol 83,16 dolardan işlem görüyor

Kaynak: AA
Brent petrol 83,16 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,16 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 83,81 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,95 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 83,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,16 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, hafta sonu Kızıldeniz’de gerginliği artıran hareketlilik sonrası yeni haftaya yükselişle başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Kızıldeniz’de Yemen’deki İran destekli Husilere ait gemisavar füzesini vurduğunu açıkladı.

Pazar günü, Ürdün hükümeti Suriye sınırındaki Tenef Üssü’nde ABD kuvvetlerine yönelik saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Bölgedeki saldırıların daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği ve Orta Doğu’da arz kesintisine yol açabileceği endişelerini artırması, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

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