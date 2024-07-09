Brent petrol 85 dolar seviyesinde

Önceki gün 86,92 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,75 dolar düzeyinde kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.47 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla %0,03'lük bir düşüşle 85,72 dolar olarak kaydedildi. Aynı zamanlarda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 82,25 dolardan satışa sunuldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurabilecek bir ateşkesin olasılığı, petrol fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Esir değişimi konusunda anlaşma sağlanması ve ateşkesin gerçekleşmesi amacıyla, Tel Aviv ve Hamas arasında, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yakın zamanda dolaylı görüşmelerin yapılması öngörülüyor.

İsrailli müzakere ekibi, esir değişimi müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın yönetimi hakkında görüşmeler yapmak üzere dün Mısır'a gitti. Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına son vermek için anlaşmaya varma konusunda olumlu ve esnek bir yaklaşım sergilediklerini, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerin önünde engeller yarattığını ifade etti.

ABD, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olarak, geçtiğimiz hafta açıklanan verilerle ekonomik yavaşlamanın devam ettiğini ve talebin zayıfladığını gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politika adımları hakkındaki belirsizlik sürerken, uzmanlar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını dikkatle izleyecekler.

Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde, yatırımcıların temkinli bir tutum sergiledikleri gözleniyor.

Diğer yandan, piyasa katılımcıları, Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası'nın petrol arzına olan etkilerini dikkatle takip ediyorlar. ABD'nin Teksas kıyılarına "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası sebebiyle, 1 milyondan fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı rapor edildi.

Kasırga nedeniyle ABD'de bazı limanların kapatılma ihtimali, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Limanların kapanması durumunda, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı, rafinerilere petrol nakliyesi ve bu tesislerden motor yakıtı dağıtımı geçici olarak aksayabilir.

Brent petrol fiyatları açısından teknik analizde, 86,60 ile 87,96 dolar aralığı direnç bölgesi olarak, 84,72 ile 83,88 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebiliyor.