Brent petrol 85 doların altında

Dün 85,85 dolara kadar çıkan fiyat, gün sonunda 84,66 dolara geriledi. Saat 09.54 itibarıyla, Brent petrolün varili yüzde 0,6 düşüşle 84,16 dolara, Batı Texas türü (WTI) ham petrol ise 80,99 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırabilecek bir ateşkes ihtimaliyle ilişkilendiriliyor. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze'de ateşkes ve insani yardım konularını görüştüğü bildirildi. Bu görüşmeler, Orta Doğu'da barışın sağlanabileceği ve petrol arzı endişelerinin azalabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" beklediğini belirtmesi, bankanın yıl içinde faiz indirimine gitme olasılığını düşürdü. Eylülde ilk faiz indirimi ihtimali yüzde 77'ye, kasımda başlama ihtimali yüzde 79'a ve aralıkta ikinci indirim ihtimali yüzde 96'ya geriledi. Yüksek faiz oranları, doların değerini artırarak petrol talebini olumsuz etkiliyor.

Texas kıyılarına ulaşan Beryl Kasırgası'nın etkisiyle bazı limanların kapatılma ihtimali, petrol fiyatlarını destekleyebilirken, bölgedeki petrol ve gaz firmalarının operasyonlarına devam etmesi bu etkiyi sınırlıyor. Kasırga, Meksika Körfezi'ndeki petrol altyapısına kalıcı hasar vermediği için fiyatları düşürüyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla azalması, talebin güçlü olduğu algısını destekliyor. API verilerine göre, stoklar geçen hafta 1,92 milyon varil azaldı, piyasa beklentisi ise 250,000 varil azalması yönündeydi.

Teknik olarak, Brent petrolde 85,49 ile 86,33 dolar aralığı direnç, 84,17 ile 83,69 dolar aralığı ise destek olarak izlenebilir.