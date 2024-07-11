Brent petrol 85,68 dolardan işlem görüyor

Dün 85,66 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,08 dolar seviyesinde kapattı. Saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,71'lik bir artışla 85,68 dolar seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,69 dolardan işlem gördü.

Brent petrolde, teknik olarak 86,06 ile 87,72 dolar aralığı direnç, 84,40 ile 83,37 dolar aralığı ise destek olarak izlenebilir.

Petrol fiyatlarındaki artışa, ABD'de petrol talebindeki toparlanmayı gösteren veriler ve diğer para birimleri karşısında değer kaybeden dolar neden oluyor. Piyasa beklentilerinin aksine petrol stoklarında görülen düşüş, ABD'deki talebin arttığını ve fiyatları yukarı yönlü hareketlendirdiğini gösteriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında, bankanın yıl sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceği beklentileri güçlendi. Para piyasalarında, Fed'in eylül ayında ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 77, kasım ayı için yüzde 76, aralık toplantısında ise ikinci bir faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 99 olarak fiyatlanıyor. Faiz kararlarına yönelik bu olumlu sinyaller, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açıyor.

ABD dolarının zayıflaması, petrol fiyatlarının yükselmesine destek veriyor. Zira zayıf dolar, döviz kullanan ülkeler için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırabilir. ABD dolar endeksi, diğer para birimleri karşısında yüzde 0,06'lık bir düşüşle 104,662 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar, Fed'in gelecek dönemdeki para politikası adımları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün açıklanacak olan enflasyon verilerini yakından takip ediyorlar.