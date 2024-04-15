Brent petrol 90 doların altına geriledi

Uluslararası piyasalarda Cuma günü 92,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90 doların biraz üstünde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.30 itibarıyla 89,75 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,88 dolardan alıcı buldu. Ural Petrolün varil fiyatı ise 84,41 dolardan fiyatlandı.

İsrail-İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için artan diplomatik çabalar petrol fiyatlarında düşüş üzerinde etkili oldu.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından Brent petrol cuma günü ekimden bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Gerilimin hafifletilmesine yönelik çalışmalar sonucu azalan arz endişeleriyle düştü.

Orta Doğu'daki gerginlik dışında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik öngörülerin artması petrol fiyatları aşağı yönlü hareketlendirdi. k

Brent petrolde teknik olarak 90,27 ile 90,37 dolar aralığının direnç, 90,04 ile 89,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.