Brent petrol düşüşte. 75 doların altına geriledi

Brent petrol gerilemede. Dün 71,84 dolara kadar gerileyen dolar bugün 72,61 dolar seviyesinde

Brent petrol düşüşte. 75 doların altına geriledi

Dün 74,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 72,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,73 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD faiz oranlarının bu yıl yüksek kalacağı ve bunun da ekonomik durgunluk endişelerini devam ettirerek petrol fiyatlarını baskılayabileceği tahmin ediliyor.

Ülkede bugün açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor. Piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Japonya Merkez Bankası'nın ise cuma günü aşırı gevşek politikasını sürdüreceğini açıklaması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ise Kovid-19 sonrası açıklanan olumsuz ekonomik veriler toparlanmanın seyri konusunda olumsuz hava yaratarak fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Yatırımcılar, talep tarafındaki diğer gelişmeler için bugün açıklanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) Aylık Petrol Piyasası Raporu'na odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 73,94 ile 76,05 dolar aralığının direnç, 70,65 ile 69,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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