Brent petrol düşüşte: Küresel talep endişesi fiyatları vurdu! (4 Haziran 2025)

Dün 65,78 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,44 dolar seviyesinde kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 65,26 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,63 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki sınırlı gerilemede, küresel petrol talebine dair endişeler etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı politikalarıyla artan belirsizlikler, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve bunun petrol talebini olumsuz etkileyeceği yönündeki kaygıları tetikliyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ticaret politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a indirdi.

Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50’ye çıkarması bugün yürürlüğe girdi. Trump yönetiminin değişken tarife politikaları piyasalarda risk unsuru oluştururken, ABD ile diğer ülkeler arasında uzlaşma umutları bu endişeleri bir miktar azaltıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün yaptığı basın toplantısında, ABD Ticaret Temsilciliğinin, tarifeler konusunda anlaşma için belirlenen son tarihin yaklaştığını ticaret ortaklarına hatırlatan bir mektup gönderdiğini belirtti. Leavitt, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın Paris’te birçok ticaret ortağıyla görüştüğünü ve anlaşmaların yakında duyurulacağını ifade etti.

Dünyanın en büyük ham petrol tüketicileri ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserlik fiyatları yukarı çekerken, temkinli piyasa katılımcılarının kâr satışları fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Arz tarafında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun 8 üyesi tarafından alınan arz artışı kararı, fiyatların yönünü belirlemede etkili olmaya devam ediyor.

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Geçen hafta Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, temmuzda da günlük 411 bin varil arz artışı yapma kararı aldı. Ancak bu artışların, Kanada’daki arz kaybıyla dengelenebileceği ve arz fazlası endişelerini azalttığı belirtiliyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, Kanada’nın Alberta bölgesinde çıkan orman yangınlarının günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 350 bin varil düşüşe neden olduğunu açıkladı. Bölgede, günlük 420 bin varillik üretimin de risk altında olduğu ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,35 dolar direnç, 62,61 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.