Rusya-Ukrayna gerilimi petrolü Vurdu: Brent 64,06 dolar (2 Haziran 2025)

Cuma günü 63,98 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,60 dolardan kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,3 artarak 64,06 dolara yükseldi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,83 dolardan satıldı.



Fiyat artışında, Ukrayna’nın Rusya’daki bazı askeri hava üslerine düzenlediği saldırının yol açtığı gerilim etkili oldu.



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ve bazı uçakların yandığını bildirdi. Ukrayna Güvenlik Servisi ise Rusya’nın çeşitli askeri havaalanlarına yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34’ünün imha edildiğini iddia etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda çatışmalar hızlanırken dikkatler, taraflar arasında bugün İstanbul’da yapılması planlanan müzakerelere çevrildi.

Rusya ile Ukrayna arasında kısa vadede anlaşma sağlanamaması halinde ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulama ihtimali, arz endişelerini artırarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Geçen hafta uluslararası medyada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırımları artırma kararı alacağı iddia edilmişti.

Brent petrol 62,96 dolara düştü: OPEC+ toplantısı bekleniyor! (30 Mayıs 2025)

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, temmuzda da günlük 411 bin varil arz artışına devam etme kararı aldı. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’ın beklentilere uygun bu kararı, piyasalarda arz fazlası endişelerini ve aşağı yönlü fiyat baskısını azaltıyor.

Öte yandan, ABD’nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelere dair haberler, fiyatlardaki dalgalanmada etkili olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Trump, cuma günü Oval Ofis’te yaptığı basın toplantısında, Çin’in ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini söyleyerek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve sorunu çözeceğini umduğunu belirtti. Trump’ın Çin’e yönelik söylemleri, ticaret savaşlarının yeniden alevlenerek petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişelerini artırıyor ve fiyatlardaki yükselişi sınırlandırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,32 dolar direnç, 61,68 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.

TPAO İstanbul'da nehir gibi akan petrol buldu. Çıkartmak için ruhsat bekleniyor. Bu defa Gabar'da değil