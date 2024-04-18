Brent petrol düşüşte. Varil fiyatı 86,81 dolara geriledi

Kaynak: AA
Brent petrol düşüşte. Varil fiyatı 86,81 dolara geriledi
Ulaslararası piyasalarda gerileyen Brent petrolün varili, 86,81 dolardan işlem görüyor.

Brent Petrolün fiyatı uluslararası piyasalarda düşüyor. 90,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün günü 87,29 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş de devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.47 itibarıyla 86,81 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,11 dolardan alıcı buldu.Ural Petrolünün fiyatı ise Batı Teksas petrolünün üzerine çıktı ve 82,69 dolardan fiyatlandı.

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Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de benzin talebinin arttığını gösteren veriler petrol fiyatlarına yukarı yönlü destek oluyor ama uluslarası piyasalar ise bunun tersini söylüyor. Çünkü petrol fiyatlarında gerilemeler var.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmaların küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,25 ile 89,36 dolar aralığının direnç, 86,33 ile 85,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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