Brent petrol fırladı: ABD-Çin görüşmeleri piyasayı sallıyor! (7 Mayıs 2025)

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 artışla 62,73 dolara yükseldi. Batı Teksas (WTI) ham petrol ise 59,54 dolardan işlem gördü.

Dün 62,65 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 61,89 dolardan tamamlamıştı. Bugün saat 09.40 itibarıyla fiyatlar, ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlik ve ABD’de petrol arzında daralma beklentileriyle yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın bu hafta İsviçre’de Çinli yetkililerle ticaret görüşmeleri yapacağı duyuruldu. Bessent, görüşmelerin ABD çıkarlarını destekleyeceğini belirtti. Bu adım, haftalardır süren belirsizliklerin ardından ilişkilerin yumuşayabileceği umudunu artırdı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, düşük fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar alımları da etkili oldu. OPEC+ üyesi 8 ülkenin üretim artışı kararı sonrası dün Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gören petrol fiyatları, kar alımlarıyla toparlandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2025 için Brent petrol fiyat tahminini 65,85 dolara, WTI’yi ise 61,81 dolara düşürdü. EIA raporuna göre, OPEC+ ve diğer üreticilerin üretim artışı, küresel stokları yükseltiyor. Yılın ilk dört ayında stoklara günlük 300 bin varil eklenirken, bu rakamın 2026’da 800 bin varile ulaşması bekleniyor.

Raporda, petrol arzında sıkıntı öngörülmemesi nedeniyle Brent fiyatının yıl sonunda 61 dolara, 2026’da ise 59 dolara gerileyeceği tahmin ediliyor. ABD’nin günlük petrol üretimi 13,42 milyon varil olacak; küresel arz 104,13 milyon, tüketim ise 103,71 milyon varil seviyesinde bekleniyor.

Teknik açıdan, Brent petrolde 64,10 dolar direnç, 60,13 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

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