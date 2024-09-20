Brent petrol fiyatları 74,78 dolara geriledi. 20 Eylül 2024

Dün 75,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 azalarak 74,78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 70,89 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, büyük petrol tüketicilerinin ekonomilerinde yavaşlama yaşandığına ilişkin sinyaller etkili oluyor. Petrol piyasasının odağında, dünyanın en çok ham petrol ithal eden ülkesi Çin'deki talebin yavaşladığı endişesi ve üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun arz artışına gideceği beklentisi yer alıyor.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketici ülkesi Çin'de ülke ekonomisine ilişkin endişeler talep görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Uzmanlar, Çin piyasalarında temkinli duruşun sürdüğünü, bölgenin en önemli ithalatçısı ve ihracatçısı konumunda olan ülkede ithalata ilişkin beklenenin altında gelen verilerin Çin'de ekonomik durgunluk endişelerini artırdığını bildirdi.

Çin'in petrol talebinde yaşanan yavaşlama ile ülke 2000'den bu yana petrol ithalatında ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetti. Analistler, Çin'de elektrikli araç satışlarında görülen artışın da petrole olan talebin zayıflayacağına işaret ettiğini ifade ediyor.

ABD ekonomisinin iyi durumda olmadığına ilişkin endişe oluşturan veriler de petrol fiyatları üzerinde baskı kuruyor. Son verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarken ülkede imalat sektörü son 7 aydır daralma eğilimini sürdürüyor.

Brent petrol Fed kararının ardından yükselişte

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ham petrol ve akaryakıt fiyatlarının düşmeye devam etmesi sebebiyle petrol üretim kesintilerini uzatmaya karar vermişti. Küresel piyasada talepte yavaşlama beklentisine karşın büyük üreticilerin arz artışına gideceği endişesi fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,77 ile 76,61 dolar aralığının direnç, 73,50 ile 72,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.