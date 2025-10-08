Dün 65,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugün saat 09.24 itibarıyla yükselişini sürdüren Brent petrolün varili 65,83 dolara ulaştı. Aynı saat diliminde Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 62 dolardan işlem görmekteydi.

Petrol fiyatlarındaki bu yükselişin temelinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin 5 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirdiği toplantıdaki temkinli üretim artışı kararı etkili olmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, kasım ayında günlük 137 bin varil üretim artışı yapma yönünde beklentilere uygun bir karar aldı. Bu karar, piyasa istikrarını koruma çabasının yanı sıra, kademeli bir şekilde pazar payını geri kazanmayı hedefleyen temkinli bir adım olarak değerlendiriliyor. Grubun bu kararı, piyasalarda bir süredir hakim olan arz fazlası endişelerini yatıştırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Sektör uzmanları, Rus petrol akışlarını sınırlamaya yönelik çabaların sürmesi nedeniyle bazı yatırımcıların fiyatların yükseleceği yönünde pozisyon aldığını ve bunun da güncel fiyatları destekleyen bir diğer unsur olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, talep tarafında ise ABD'den gelen veriler yavaşlama sinyali olarak değerlendiriliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün resmi verilerden önce açıkladığı öngörüler, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 780 bin varil arttığını gösterdi. Stoklardaki bu artış, ABD'de talebın zayıf seyrettiğine işaret ederek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde kamuoyuna açıklayacak.

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi belirsizlik algısını artırırken, ABD'ye yönelik mali endişeleri derinleştiriyor. Ortaya çıkan belirsizlik ortamı, özellikle hükümetin kapanmasının ekonomide daha geniş çaplı bir yavaşlamaya yol açabileceği endişeleriyle fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Teknik analizde, Brent petrolde 72,21 dolar direnç, 60,57 dolar ise destek bölgesi olarak yakından izleniyor.